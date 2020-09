Kosovo: ex premier Kurti, Vetevendosje oltre il 50 per cento con sostegno di Osmani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver lasciato la Lega democratica del Kosovo, la presidente del parlamento kosovaro Vjosa Osmani potrebbe fondare un nuovo partito politico. In un'intervista all'emittente "Kanal 10", Osmani ha parlato di queste prospettive e non ha escluso una cooperazione con il Movimento Vetevendosje. "Ho sempre detto che considero il Vetevendosje come l'unico partner. Ci deve essere un'unione delle forze per sconfiggere il male", ha dichiarato la presidente del parlamento, ex vice leader dell'Ldk, partito guidato da Isa Mustafa che guida l'attuale coalizione di governo a Pristina. Osmani ha lasciato l'Ldk dopo la mozione di sfiducia con la quale il partito di Mustafa ha rotto l'alleanza di governo facendo cadere il precedente esecutivo guidato dal Vetevendosje di Albin Kurti. (Kop)