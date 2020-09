Speciale difesa: Kosovo, team sanitario militare italiano collaborerà nella risposta al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato nel corso di una conferenza stampa il team sanitario militare italiano giunto in Kosovo ad inizio settembre che nelle prossime settimane opererà in tutto il paese, nel quadro di un'iniziativa nazionale Difesa-Esteri a sostegno della risposta delle Istituzioni al Covid-19. Lo riferisce un comunicato stampa. Alla conferenza hanno partecipato il primo ministro del Kosovo Avidullah Hoti, l’ambasciatore d’Italia a Pristina Nicola Orlando, che ha promosso l’iniziativa civile-militare bilaterale, e il generale Michele Risi, a capo della missione NATO Kfor, che faciliterà le attività del team. Il team fornito da Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri è formato da medici e infermieri specializzati ed è guidato dal maggiore Cristian Vito Benegiamo, che – come gli altri componenti della squadra – ha operato in prima linea contro il Covid-19 presso diversi ospedali dell'Italia del nord durante le prime fasi dell’emergenza, contribuendo significativamente alla risposta positiva alla pandemia. L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, attiva da parecchi anni a sostegno del sistema sanitario locale, ha in più occasioni fornito al Kosovo presidi sanitari per contenere la pandemia ed assicura il collegamento con le istituzioni sanitarie kosovare. (Com)