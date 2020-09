Kosovo-Serbia: premier Hoti, accordo negli Usa porta nuovo slancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia firmato il 4 settembre alla Casa Bianca segna un nuovo periodo di slancio per i due paesi e per i Balcani. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti. "Credo che sia un nuovo momento di slancio negli sviluppi politici, specialmente con la firma dell'accordo. Il processo per la ripresa economica è stato un tema centrale", ha dichiarato Hoti che oggi si è recato in visita alla Camera di commercio kosovara. Hoti ha auspicato che il parlamento di Pristina possa adottare quanto prima la legge sulla ripresa economica. "E' vitale aiutare le imprese tramite questa legge. Invito i gruppi parlamentari a sostenere questa legge che permette alle imprese ed ai cittadini di beneficiare di circa 700 milioni di euro", ha affermato il premier kosovaro. (segue) (Kop)