Kosovo-Serbia: premier Hoti, accordo negli Usa porta nuovo slancio (2)

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal presidente Usa Donald Trump, il coraggio del presidente serbo Aleksandar Vucic e del premier kosovaro Avdullah Hoti porterà ad una maggiore sicurezza e stabilità nei Balcani. Commentando l'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia siglato da Vucic e Hoti lo scorso 4 settembre alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato che "è stato possibile grazie al grande coraggio del presidente della Serbia Vucic e del primo ministro del Kosovo Hoti nell'avviare questi colloqui e nel venire a Washington per concludere questi impegni. Facendo ciò, hanno reso i loro paesi, i Balcani ed il mondo più sicuri", ha affermato. L'inviato speciale Usa per il dialogo Pristina-Belgrado, ambasciatore Richard Grenell, ha confermato intanto che il presidente Trump intende recarsi in visita nei due paesi anche se ancora non ha fissato una data. "Ancora non abbiamo una data o dei dettagli ma abbiamo già superato il primo ostacolo, ovvero che la Casa Bianca concorda ufficialmente su questa visita", ha dichiarato Grenell. (segue) (Kop)