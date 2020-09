Kosovo-Serbia: Camera di commercio kosovara, passi avanti per superare barriere esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Camere di commercio di Kosovo e Serbia hanno affrontato il tema delle barriere esistenti tra i due paesi per superarle e potenziare gli interscambi commerciali. Lo ha affermato il presidente della Camera di commercio kosovara, Berat Rukiqi, commentando per il portale d'informazione "Indeksonline" l'incontro avuto ieri a Belgrado con i rappresentanti della Camera di commercio serba sotto la mediazione della delegazione degli Stati Uniti guidata dall'inviato speciale della presidenza Richard Grenell. "Il centro delle discussioni è stato di fare in modo che i due paesi possano beneficiare di più dei progetti, della loro struttura e del finanziamento. Ho presentato le mie proposte su progetti di importanza vitale per il Kosovo", ha dichiarato Rukiqi secondo cui tra i progetti economici che saranno attuati molto presto ci sta quello relativo a Brezovica, oltre a quelli nei settori minerario ed energetico. Nella giornata di ieri le Camere di commercio di Kosovo e Serbia hanno concordato di istituire un gruppo di lavoro congiunto che assisterà i due governi nell'attuazione dei progetti economici concordati a Washington lo scorso 4 settembre. (segue) (Kop)