Kosovo-Serbia, il premier Hoti: "L'accordo firmato negli Usa segna un nuovo periodo di slancio"

- L'accordo per la normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia firmato il 4 settembre alla Casa Bianca segna un nuovo periodo di slancio per i due paesi e per i Balcani. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti. "Credo che sia un nuovo momento di slancio negli sviluppi politici, specialmente con la firma dell'accordo. Il processo per la ripresa economica è stato un tema centrale", ha dichiarato Hoti che oggi si è recato in visita alla Camera di commercio kosovara. Hoti ha auspicato che il parlamento di Pristina possa adottare quanto prima la legge sulla ripresa economica. "E' vitale aiutare le imprese tramite questa legge. Invito i gruppi parlamentari a sostenere questa legge che permette alle imprese ed ai cittadini di beneficiare di circa 700 milioni di euro", ha affermato il premier kosovaro.Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal presidente Usa Donald Trump, il coraggio del presidente serbo Aleksandar Vucic e del premier kosovaro Avdullah Hoti porterà ad una maggiore sicurezza e stabilità nei Balcani. Commentando l'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia siglato da Vucic e Hoti lo scorso 4 settembre alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato che "è stato possibile grazie al grande coraggio del presidente della Serbia Vucic e del primo ministro del Kosovo Hoti nell'avviare questi colloqui e nel venire a Washington per concludere questi impegni. Facendo ciò, hanno reso i loro paesi, i Balcani ed il mondo più sicuri", ha affermato. L'inviato speciale Usa per il dialogo Pristina-Belgrado, ambasciatore Richard Grenell, ha confermato intanto che il presidente Trump intende recarsi in visita nei due paesi anche se ancora non ha fissato una data. "Ancora non abbiamo una data o dei dettagli ma abbiamo già superato il primo ostacolo, ovvero che la Casa Bianca concorda ufficialmente su questa visita", ha dichiarato Grenell.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato venerdì 4 settembre che Serbia e Kosovo hanno raggiunto accordo per la normalizzazione dei rapporti economici durante un vertice alla Casa Bianca tra i leader dei due Paesi. L'accordo è stato firmato dal primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel corso di una cerimonia a cui ha preso parte lo stesso Trump allo Studio ovale alla Casa Bianca. L'accordo prevede un intesa sui trasporti aerei e ferroviari tra i due paesi e l'abolizione dei dazi del 100 per cento imposti dal Kosovo sui prodotti provenienti dalla Serbia. Ciò dovrebbe portare anche alla creazione di una mini area Schengen nei Balcani, con l'inclusione del Kosovo in modo da permettere la libera circolazione di merci, servizi e persone. Il tema delle dispute territoriali è stato affrontato solo parzialmente: riguardo il lago Ujman/Gazivoda, al confine tra i due paesi, è stata annunciata l'intenzione di compiere uno studio per la equa distribuzione delle risorse energetiche.Secondo quanto affermato dall'ambasciatore Grenell, gli Stati Uniti hanno proposto "scherzosamente" di rinominare il lago Ujman/Gazivoda, al confine tra Kosovo e Serbia, come lago Trump. Secondo l'ambasciatore, la proposta di intitolare il lago nei Balcani al presidente statunitense Donald Trump sarebbe stata avanzata "scherzosamente" da lui stesso durante i recenti negoziati tra le delegazioni di Pristina e Belgrado alla Casa Bianca. "Ci sta un lago là, forse non dovrei dire questo dal momento che qualcuno in Kosovo o in Serbia potrebbe arrabbiarsi", ha affermato Grenell introducendo l'argomento. "La maggior parte di questo lago è in Kosovo, mentre una piccola parte è in Serbia", ha proseguito Grenell. Dal momento che gli Usa stanno mediando sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia e i due paesi "si stanno scontrando su come chiamare questo lago", ad un certo punto delle discussioni a Washington "ho detto scherzosamente: se non concordate sul nome allora lo chiameremo lago Trump", ha concluso il diplomatico.Un altra parte dell'accordo prevede implicazioni relative al Medio Oriente. Kosovo e Serbia si sono impegnate a definire Hezbollah un'organizzazione terroristica. Mentre la Serbia sposterà la sua ambasciata a Gerusalemme ed il Kosovo riconoscerà Israele prima di fare altrettanto con la sua rappresentanza diplomatica. Al termine di due giorni di incontri, i governi dei due Paesi hanno deciso di cooperare su una serie di fronti economici per attirare investimenti e creare posti di lavoro. Trump ha definito come “storico” l’accordo affiancando i due leader nello Studio Ovale. "Non vedo l'ora di andare in entrambi i paesi in un futuro non troppo lontano”, ha aggiunto. Nel maggio del 2018 gli Usa hanno trasferito la loro ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. (Kop)