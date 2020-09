Serbia-Kosovo: fonti stampa, possibile rinvio della prossima tappa di dialogo a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima tappa del dialogo a livello politico fra Belgrado e Pristina a Bruxelles potrebbe essere rinviata: lo riferisce la stampa serba, rilanciando fonti diplomatiche riservate. La tappa, fissata per il 28 settembre, potrebbe essere rimandata a causa della parte kosovara che non vorrebbe discutere, secondo le fonti, della costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Lo scorso 17 settembre si è tenta una tappa del dialogo a livello tecnico fra le delegazioni di Belgrado e Pristina. Il capo della delegazione serba, Marko Djuric, ha commentato la riunione dicendo che la Serbia si aspetta che i paesi membri dell'Unione europea mandino dei "messaggi forti" alle autorità di Pristina per la formazione della comunità autonoma. "Ci aspettiamo messaggi forti da tutti i membri dell'Ue per la formazione della comunità autonoma di municipi, elemento questo fondamentale per la continuazione del dialogo. Questo punto deve essere discusso in questa sede perché è stato concordato 7 anni fa", ha dichiarato Djuric secondo quanto riportava il 18 settembre il quotidiano "Vecernje novosti". Il giornale ricordava che nella tappa del 17 settembre la delegazione di Pristina ha "insistito per eliminare" il punto dall'ordine del giorno, mentre sul tema ha insistito a delegazione serba guidata da Marko Djuric. (segue) (Seb)