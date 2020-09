Sport: assessore Lazio, riaprire stadi con 25 mila spettatori modo rapido nuovi lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ritiene una "follia" l'ipotesi di riaprire gli stadi con 25 mila spettatori. "Ma siamo sicuri che priorità sia riaprire gli stadi con 25 mila spettatori? Mi sembra il modo più rapido per tornare a nuovi lockdown - dichiara in una nota l'assessore D'Amato -. Attorno a noi città europee stanno attuando o hanno attuato misure restrittive da Londra a Madrid a Parigi. Ci siamo già dimenticati gli effetti deleteri che ebbe la partita Atalanta-Valencia allo stadio Meazza di Milano? E' una follia. Pensiamo invece a tenere aperte e difendere le scuole e le Università", conclude D'Amato. La possibilità di allargare la capienza degli stadi per consentire l'accesso anche di 20-25 mila spettatori è stata ventilata dal viceministro della Salute Pier Paolo Sileri, durante una intervista a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. "Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con regole precise, si vietano gli abbracci, con l'utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l'ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio - ha detto Sileri -. Nel caso dell'Olimpico, ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, io penso che l’ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi".(Rer)