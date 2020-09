Italia-Polonia: al centro della visita di Duda a Roma rapporti economici e opportunità di interscambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti economici fra l’Italia e la Polonia, le opportunità di ulteriore crescita nell’interscambio commerciale e le questioni di politica europea e internazionale sono stati al centro dei diversi incontri avuti oggi a Roma dal presidente polacco Andrzej Duda. Il capo dello Stato è stato ricevuto dalle principali cariche istituzionali, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come riferiscono fonti di “Agenzia Nova”, nel corso dell’incontro al Quirinale, i due presidenti hanno affrontato il tema relativo al coronavirus e in particolare le sue conseguenze nell’ambito scolastico, sul mercato del lavoro e in generale nella vita dei cittadini. Mattarella ha poi sottolineato l’importanza del rapporto transatlantico. Il legame fra l’Europa e gli Stati Uniti va recuperato anche alla luce dei pericolosi scenari nel Mediterraneo, secondo il capo dello Stato. Gli Usa devono venire coinvolti nella soluzione delle crisi, perché con il loro contributo è possibile superare le tensioni. Duda ha concordato con Mattarella, mettendo a sua volta in evidenza come le truppe statunitensi destinate a lasciare le basi in Germania dovranno rimanere sul suolo europeo, al fine di non indebolire l’Alleanza atlantica. Fra i temi di respiro internazionale affrontati dai due presidenti, anche la Bielorussia, a fronte della repressione delle proteste dell’opposizione nelle ultime settimane.Duda si è recato poi nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dove con il premier Giuseppe Conte sono state sottolineate le straordinarie relazioni economiche fra i due paesi e la costante presenza economica italiana in Polonia. Il paese dell’Europa centrorientale si prepara nei prossimi anni ad attrarre grandi investimenti in campo infrastrutturale ed energetico. Da una parte si parla dei lavori su strade, ferrovie e per il nuovo aeroporto internazionale, che potrebbero aprire prospettive interessanti per le aziende italiane del settore e che dovrebbero venire approfondite nel corso della visita del sottosegretario agli esteri Ivan Scalfarotto a Varsavia, prevista per la prossima settimana. Nel corso di tale missione potrebbe venire istituita una commissione mista per esaminare puntualmente tali questioni. La Polonia, come ha rilevato Duda, ha l’esigenza di sviluppare una dorsale di collegamenti infrastrutturali nord-sud, che arrivi potenzialmente fino alla Croazia, nell’ambito dell’Iniziativa dei tre mari. Dal punto di vista energetico, invece, gli ambiziosi piani di transizione energetica della Polonia imporranno alle autorità di Varsavia di spostare i consumi dal carbone ad altre fonti meno inquinanti.La situazione in Bielorussia è stata al centro anche dell’incontro fra Conte e Duda: entrambe le parti, secondo le fonti di “Nova”, concordano che la crisi vada gestita a livello europeo, tenendo in conto la volontà popolare dei cittadini. Per i due leader è necessario che a Minsk si instauri un dialogo costante fra il regime e l’opposizione, che porti a una revisione costituzionale e successivamente a libere elezioni. Sulla crisi migratoria, il tema della solidarietà e della necessità di capire i diversi punti di vista fra le nazioni europee, alla luce anche del nuovo Patto raggiunto oggi a Bruxelles. In merito alla Brexit, Conte e Duda hanno concordato sull’importanza di trovare un accordo fra Ue e Regno Unito che sia nell’interesse di entrambe le parti, senza fermare i negoziati. Nella giornata di oggi, Duda è stato ricevuto anche dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, con cui ha avuto modo di affrontare nuovamente il tema delle migliaia di aziende italiane presenti in Polonia e quindi la necessità di rafforzare i legami economici esistenti. I due hanno poi discusso delle questioni legate al coronavirus, citando il sostegno dato da Varsavia al nostro paese nei momenti peggiori dell’epidemia, in primavera, e l’accordo scientifico-sanitario firmato oggi all’ospedale Spallanzani di Roma. I rapporti diplomatici fra Polonia e Italia dovrebbero venire approfonditi anche tramite la visita del ministro degli Esteri Zbigniew Rau, prevista in autunno nel nostro paese. (Res)