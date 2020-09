Messico: Lopez Obrador all'Onu, aiuti ai "più umili" per rispondere alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aiuti alle fasce più esposte della popolazione finanziati dalla lotta alla corruzione e da una grande campagna di austerità nella politica. È la strategia che il Messico ha messo in campo per fare fronte all'emergenza economica legata alla pandemia del nuovo coronavius. Lo ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, nel suo intervento al dibattito della 75esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sul piano economico, "non abbiamo applicato la stessa strategia di sempre, quella di indebitare i paese, di aiutare i più ricchi", seguendo la teoria per cui "se piove forte ai piani alti, l'acqua gocciola a quelli bassi. Come se la ricchezza fosse contagiosa", ha detto il presidente rilanciando la critica al "neo liberalismo" più volte evocata nel suo mandato. "Stiamo appoggiando in maniera diretta il popolo" con una strategia che va "dal basso verso l'alto". (segue) (Mec)