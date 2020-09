Messico: Lopez Obrador all'Onu, aiuti ai "più umili" per rispondere alla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse messe in campo sono i risparmi ottenuti con la "lotta alla corruzione" e con il piano di "austerità repubblicana", ha detto il presidente ricordando i principi che ispirano la "quarta trasformazione" della storia recente del Messico, di cui il suo governo si fa portatore. "Non ci sono più lussi", ha sottolineato il capo dello stato ricordando tra le altre cose la dismissione dell'aereo presidenziale, un apparecchio le cui dimensioni e costi vengono definiti "insultanti" per il popolo. Un "lusso" che il presidente ha smesso di usare e che, dopo un tentativo di essere messo in vendita, è diventato oggetto di una lotteria nazionale, con diversi premi equivalenti al totale del suo valore. (segue) (Mec)