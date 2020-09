Messico: Lopez Obrador all'Onu, aiuti ai "più umili" per rispondere alla crisi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come da tradizione, il primo degli interventi dei capi di stato e di governo è stato pronunciato al presidente del Brasile. Una tradizione che risale al 1947, anno in cui il primo intervento fu pronunciato da Osvaldo Aranha, allora capo della delegazione brasiliana all'Onu. Aranha, già ambasciatore negli Stati Uniti e fino al 1945 ministro degli Esteri del paese amazzonico, si era rituffato a pieno nell'attività politica proprio per accompagnare i lavori della nascente organizzazione internazionale. Sua era stata la presidenza della seconda Assemblea generale, quella che votò il piano che avrebbe portato alla creazione dello stato di Israele. Storici e analisti hanno sempre segnalato che il privilegio di aprire il dibattito generale è legato ad almeno altri due possibili motivi: da un lato la posizione di "terzietà" occupata dal Brasile rispetto a Usa e Unione Sovietica aiutava a risolvere l'imbarazzo per chi dovesse avere per primo la ribalta. Dall'altro, al paese sudamericano sarebbe stato concesso il primo diritto di parola per riconoscerne il ruolo fondante dell'Onu, nonostante gli fosse stato negato un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza, ruolo cui aspira tutt'oggi. (Mec)