Algeria: Tebboune insiste su necessità di accelerare riforma Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria Abdelmadjid Tebboune ha dichiarato oggi nel suo videomessaggio in occasione della 75ma sessione dell’Assemblea generale Onu la necessità di accelerare la riforma delle Nazioni Unite e in particolare del Consiglio di sicurezza. Rivolgendosi all'azione delle Nazioni Unite alla luce degli attuali sviluppi, il presidente della Repubblica ha insistito sulla necessità di "accelerare la sua riforma, e in particolare quella del Consiglio di Sicurezza, e di rafforzare il multilateralismo per affrontare molteplici sfide, come la povertà, lo sviluppo, le malattie, la tratta di esseri umani, il cambiamento climatico e la lotta al terrorismo". Il presidente algerino ha anche ricordato i principi dottrinali della politica estera del Paese nordafricano, il suo sostegno a cause giuste come quelle dei popoli palestinese e saharawi, nonché le sue posizioni su questioni di interesse regionale e internazionale, in particolare le crisi in Libia e in Mali, dove l'Algeria sta compiendo sforzi significativi per la loro soluzione pacifica. Tebboune ha inoltre ribadito l'impegno dell'Algeria su varie questioni internazionali e regionali e la sua azione nella lotta al terrorismo per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi ambientali, a favore del disarmo e della non proliferazione delle armi nucleari e per rafforzare l'integrazione a livello del Maghreb e dell'Africa. Per quanto riguarda la politica interna dell’Algeria, il presidente ha dichiarato che il Paese è "entrato in una nuova era” che sarà sancito il prossimo primo novembre 2020 dal referendum sulla revisione della Costituzione che getterà le basi per un sistema democratico basato sullo Stato di diritto, garantendo l'equilibrio dei poteri, il rispetto delle libertà e dei diritti.(Nys)