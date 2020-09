Ecuador: pescherecci cinesi illegalmente al largo delle Galapagos si spostano verso il Perù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare dell'Ecuador ha annunciato che manterrà la presenza di imbarcazioni militari nelle proprie acque territoriali per impedire alle navi battenti bandiera straniera di entrare nella zona economica esclusiva ecuadoriana. Si tratta di una delle principali azioni che saranno adottate in futuro per il controllo e la sorveglianza degli spazi marittimi attorno alla flotta peschereccia che si trova vicino all'arcipelago delle Galapagos. La Marina ha inoltre annunciato che sarà il ministero degli Esteri a gestire gli accordi raggiunti con i governi di Cina e Panama per "salire a bordo di pescherecci ed esercitare il diritto di ispezione anche al di fuori e all'interno della Zona economica esclusiva, con lo scopo di determinare il tipo di pesca che queste imbarcazioni effettuano in prossimità del territorio insulare e continentale ecuadoriano". (segue) (Brb)