Ecuador: pescherecci cinesi illegalmente al largo delle Galapagos si spostano verso il Perù (4)

- Le accuse mosse dal governo ecuadoriano contro i pescherecci sono state riportate al portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Zhao Lijian, che nel corso della conferenza stampa quotidiana, rispondendo alla domanda specifica di un giornalista, ha sottolineato che "la Cina e l'Ecuador hanno recentemente intrattenuto comunicazioni amichevoli attraverso canali bilaterali. Il 6 agosto, le autorità della pesca dei due paesi hanno tenuto una speciale teleconferenza video, che ha portato a un consenso positivo e buoni risultati. Nel frattempo, per contribuire ai nostri sforzi nella protezione delle risorse alieutiche nella regione, l'autorità cinese per la pesca ha deciso di applicare una moratoria della pesca in alto mare a ovest della riserva marina delle Isole Galapagos da settembre a novembre di quest'anno, che è stata apprezzata dall'Ecuador e altri paesi rilevanti", detto Zhao Lijian. "Vorrei ribadire che la Cina, in quanto importante paese responsabile della pesca, attribuisce grande importanza alla protezione dell'ambiente e delle risorse marine e attua le misure di monitoraggio e controllo più rigorose sui pescherecci d'oltremare. Continueremo a richiedere alle imprese impegnate nella pesca in mare aperto di attenersi rigorosamente alle leggi e ai regolamenti pertinenti". (segue) (Brb)