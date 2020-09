Sport: Rossi (Pd), legge deve essere condivisa da tutto il movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Andrea Rossi, afferma: "Lo sforzo comune che dobbiamo intraprendere come forze di maggioranza è quello di tenere insieme le diverse istanze del mondo dello sport che anche oggi sono state evidenziate nel documento che pone alla nostra attenzione alcune valutazioni puntuali e di merito rispetto alla riforma dello sport - alcuni delle quali come autonomia del Coni, ruolo degli enti di promozione sportiva, governance dello sport, mantenimento legge Lotti sui mandati contenuti anche in un nostro contributo inviato al ministro - sul quale ovviamente tutti insieme nei prossimi giorni lavoreremo". Il parlamentare del Pd aggiunge in una nota: "Non possiamo non tener conto delle proposte e opinioni che arrivano dal Consiglio nazionale del Coni, che vede rappresentate federazioni sportive, delle società e degli atleti dell'ampio e importante movimento sportivo italiano. Una riforma è frutto di condivisione, consenso e unità d'intenti, se vuole essere una riforma che produce risultati importanti, per questo sono certo che il ministro continuerà nell'azione di dialogo e confronto. Di sicuro - conclude Rossi - il Partito democratico lavorerà affinché il Testo unico sia largamente condiviso e sostenuto da tutto il mondo dello sport". (Com)