Sanità: M5s, perplessità su nomina monsignor Paglia per riforma Residenze sanitarie assistenziali

- Secondo le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali a Montecitorio "ha suscitato alcune perplessità la scelta, da parte del ministro Speranza, di nominare il monsignor Paglia a presiedere la commissione che avrà il compito di riformare l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone anziane". I parlamentari, che oggi hanno rivolto al dicastero della Salute un’interrogazione sul tema, proseguono in una nota: "Comprendiamo la volontà del governo di avvalersi di competenze non solo tecniche, ma anche di quelle nel campo delle scienze umane, e di abbracciare sensibilità diverse per perseguire un fine con rilevanti aspetti sociali: proprio per questo, però, avremmo auspicato un maggiore coinvolgimento degli attori dell’assistenza territoriale, come medici di famiglia e assistenti sociali". Per gli esponenti pentastellati, "non è in discussione l’elevato profilo morale e culturale di monsignor Paglia, pur ribadendo che il servizio sanitario nazionale è e deve rimanere laico e pubblico, e nel rivolgergli i nostri auguri di buon lavoro auspichiamo anche che il lavoro dell’intera commissione possa procedere più celermente del previsto. Le risorse del Recovery fund arriveranno tra pochi mesi - conclude la nota - e l’assistenza sanitaria delle persone anziane non può attendere tre anni prima di una riforma seria ed efficace". (Com)