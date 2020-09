Roma: troppo pesante per una normale barella, donna di 180 kg calata dal quinto piano con una gru

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna obesa di 180 kg, allettata a causa di un femore fratturato, è stata soccorsa nel suo appartamento, ai piani alti di un palazzo, dai Vigili del fuoco su richiesta del 118. E' successo questo pomeriggio a Largo Somalia, nel quartiere Africano a Roma. La donna, che non poteva essere trasportata con una normale barella in dotazione al 118, è stata imbracata su una barella toboga e calata dal quinto piano dai vigili del fuoco con l’autoscala (as6) utilizzando tecniche e manovre Saf, per poi essere affidata al personale paramedico. (Rer)