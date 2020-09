Rifiuti: Campidoglio, giunta approva piano finanziario tari 2020, cala tassa per utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato il piano economico finanziario 2020 per la determinazione della tassa sui rifiuti (Tari), che ora verrà sottoposto alla valutazione dell'Assemblea capitolina. Lo rende noto il Campidoglio. "Anche per effetto delle riduzioni adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza Covid-19, il prelievo complessivo a carico dell'utenza sarà pari a circa 756 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai quasi 763 milioni del 2019 e ai 771 milioni del 2018 - si legge in una nota -. Il piano finanziario di Roma Capitale prevede un'ulteriore agevolazione a favore di tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che hanno ricevuto pregiudizio economico dall'emergenza sanitaria da Covid-19: il pagamento delle bollette slitta di un anno e sarà consentito, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 dicembre 2021". (Com)