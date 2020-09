Italia-Polonia: rapporti economici e opportunità al centro della visita di Duda a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti economici fra l’Italia e la Polonia, le opportunità di ulteriore crescita nell’interscambio commerciale e le questioni di politica europea e internazionale sono stati al centro dei diversi incontri avuti oggi a Roma dal presidente polacco Andrzej Duda. Il capo dello Stato è stato ricevuto dalle principali cariche istituzionali, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come riferiscono fonti di “Agenzia Nova”, nel corso dell’incontro al Quirinale, i due presidenti hanno affrontato il tema relativo al coronavirus e in particolare le sue conseguenze nell’ambito scolastico, sul mercato del lavoro e in generale nella vita dei cittadini. Mattarella ha poi sottolineato l’importanza del rapporto transatlantico. Il legame fra l’Europa e gli Stati Uniti va recuperato anche alla luce dei pericolosi scenari nel Mediterraneo, secondo il capo dello Stato. Gli Usa devono venire coinvolti nella soluzione delle crisi, perché con il loro contributo è possibile superare le tensioni. Duda ha concordato con Mattarella, mettendo a sua volta in evidenza come le truppe statunitensi destinate a lasciare le basi in Germania dovranno rimanere sul suolo europeo, al fine di non indebolire l’Alleanza atlantica. Fra i temi di respiro internazionale affrontati dai due presidenti, anche la Bielorussia, a fronte della repressione delle proteste dell’opposizione nelle ultime settimane. (segue) (Res)