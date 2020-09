Italia-Polonia: rapporti economici e opportunità al centro della visita di Duda a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duda si è recato poi nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dove con il premier Giuseppe Conte sono state sottolineate le straordinarie relazioni economiche fra i due paesi e la costante presenza economica italiana in Polonia. Il paese dell’Europa centrorientale si prepara nei prossimi anni ad attrarre grandi investimenti in campo infrastrutturale ed energetico. Da una parte si parla dei lavori su strade, ferrovie e per il nuovo aeroporto internazionale, che potrebbero aprire prospettive interessanti per le aziende italiane del settore e che dovrebbero venire approfondite nel corso della visita del sottosegretario agli esteri Ivan Scalfarotto a Varsavia, prevista per la prossima settimana. Nel corso di tale missione potrebbe venire istituita una commissione mista per esaminare puntualmente tali questioni. La Polonia, come ha rilevato Duda, ha l’esigenza di sviluppare una dorsale di collegamenti infrastrutturali nord-sud, che arrivi potenzialmente fino alla Croazia, nell’ambito dell’Iniziativa dei tre mari. Dal punto di vista energetico, invece, gli ambiziosi piani di transizione energetica della Polonia imporranno alle autorità di Varsavia di spostare i consumi dal carbone ad altre fonti meno inquinanti. (segue) (Res)