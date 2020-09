Italia-Polonia: rapporti economici e opportunità al centro della visita di Duda a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Bielorussia è stata al centro anche dell’incontro fra Conte e Duda: entrambe le parti, secondo le fonti di “Nova”, concordano che la crisi vada gestita a livello europeo, tenendo in conto la volontà popolare dei cittadini. Per i due leader è necessario che a Minsk si instauri un dialogo costante fra il regime e l’opposizione, che porti a una revisione costituzionale e successivamente a libere elezioni. Sulla crisi migratoria, il tema della solidarietà e della necessità di capire i diversi punti di vista fra le nazioni europee, alla luce anche del nuovo Patto raggiunto oggi a Bruxelles. In merito alla Brexit, Conte e Duda hanno concordato sull’importanza di trovare un accordo fra Ue e Regno Unito che sia nell’interesse di entrambe le parti, senza fermare i negoziati. Nella giornata di oggi, Duda è stato ricevuto anche dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, con cui ha avuto modo di affrontare nuovamente il tema delle migliaia di aziende italiane presenti in Polonia e quindi la necessità di rafforzare i legami economici esistenti. I due hanno poi discusso delle questioni legate al coronavirus, citando il sostegno dato da Varsavia al nostro paese nei momenti peggiori dell’epidemia, in primavera, e l’accordo scientifico-sanitario firmato oggi all’ospedale Spallanzani di Roma. I rapporti diplomatici fra Polonia e Italia dovrebbero venire approfonditi anche tramite la visita del ministro degli Esteri Zbigniew Rau, prevista in autunno nel nostro paese. (Res)