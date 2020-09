Ex Ilva: Labriola (FI), A.Mittal ha il coltello dalla parte del manico, il dossier si chiuderà nel peggiore dei modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fumata nera alla camera arbitrale di Milano nella controversia tra Ilva in amministrazione straordinaria e ArcelorMittal che riguarda oltre 200 milioni di canoni d’affitto e quote CO2 che i franco-indiani devono ai commissari straordinari. Nell'accordo di marzo i canoni d’affitto sono stati dimezzati da 45 milioni a 22,5 milioni a trimestre, praticamente un regalo per ArcelorMittal che non ha comunque versato le quote spettanti ai commissari nazionali e quindi allo Stato”. Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. “La vera partita in realtà è sulle quote di CO2, che in Borsa valgono più di tutta la produzione e dello stabilimento. Il governo sulla questione ArcelorMittal è praticamente in alto mare e, per l’ennesima volta, ha svenduto il territorio tarantino, i lavoratori e i cittadini. Intanto al Mise è iniziato l’incontro tra Patuanelli, i commissari Ilva in amministrazione straordinaria, i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl nazionali e di Taranto dopo giorni di dura protesta davanti allo stabilimento. Da Patuanelli non mi aspetto nulla se non il fatto che continuerà ad arrampicarsi sugli specchi. La crisi del siderurgico non è stata mai gestita a dovere. Quanto accaduto a Milano è la prova che ArcelorMittal ha il coltello dalla parte del manico e, al di là delle dichiarazioni su riconversione, gas, idrogeno, il dossier sta per chiudersi nel peggiore dei modi”, conclude. (Com)