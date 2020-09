Germania: più cooperazione fra intelligence militare e civile contro estrema destra nelle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una più efficace azione di contrasto all'estrema destra nelle Forze armate della Germania (Bundeswehr), il Servizio di controspionaggio militare tedesco (Mad) collaborerà più strettamente con l'agenzia di intelligence interna, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), e con l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, ricordando che tra le competenze del Mad vi è l'attività di prevenzione e repressione di ogni forma di estremismo nella Bundeswehr. A seguito dei numerosi casi di sostenitori della destra radicale individuati nelle caserme della Germania, il ministero della Difesa tedesco mira a un'azione più aggressiva ed efficiente del controspionaggio militare contro gli estremisti neri in uniforme. potenziando la cooperazione del Mad con BfV e Bka. Ai vertici del dicastero è prevalsa, infatti, l'opinione che, “a causa del suo carattere militare”, il Mad abbia spesso agito “con cautela e troppo lentamente” contro gli estremisti di destra nella Bundeswehr. Con una “riforma ordinata dall'alto”, il 18 agosto scorso, è stato quindi concluso un “accordo riservato per migliorare la cooperazione” tra Mad, BfV e Bka dai direttori delle tre agenzie, rispettivamente Christoff Gramm, Thomas Haldenwang e Holger Muench. (segue) (Geb)