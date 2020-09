Germania: più cooperazione fra intelligence militare e civile contro estrema destra nelle Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento, visionato da “Der Spiegel”, si ammette apertamente che la cooperazione tra Mad, BfV e Bka per identificare le reti di estremisti di destra all'interno della Bundeswehr è stata finora insufficiente. "In passato ci sono stati deficit nella trasmissione di informazioni tra il Mad e il BfV", si legge nell'intesa. Tra controspionaggio militare e intelligence civile è, dunque, necessaria “una collaborazione coordinata in maniera ottimale e più cooperativa”. Come nota “Der Spiegel”, negli ultimi mesi si sono verificati “enormi intoppi” nello scambio di informazioni tra Mad e BfV. Ad esempio, l'Ufficio per la protezione della Costituzione ha lamentato di essere venuto a conoscenza soltanto dalla stampa dell'operazione del Mad che ha condotto all'arresto di un sottufficiale del Comando truppe speciali dell'esercito (Ksk). Già noto al Mad come estremista di destra, il militare è stato catturato il 13 maggio scorso nella propria abitazione a Collm in Sassonia. Nel giardino è stato trovato un autentico arsenale. Oltre ad armi, munizioni e oggettistica nazionalsocialista, sono stati scoperti due chilogrammi di tetranitrato di pentaeritrite (Petn), utilizzato per realizzare bombe ed esplosivi plastici come il Semtex. Si tratta del medesimo materiale che risulta scomparso dai depositi del Ksk. Con base a Calw in Baden-Wuerttemberg, il reparto è noto per i diversi casi di estremismo di destra individuati nei ranghi. A luglio scorso, il Ksk è stato sottoposto dal ministero della Difesa a un radicale processo di riforma e ristrutturazione, che ha come obiettivo epurare la truppa dall'estrema destra. Se entro il termine del 31 ottobre prossimo la riforma non si sarà rivelata efficace, il Ksk potrebbe essere sciolto e riformato. (segue) (Geb)