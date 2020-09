Germania: più cooperazione fra intelligence militare e civile contro estrema destra nelle Forze armate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro, il Mad non dovrebbe più agire da solo. A tal riguardo, nel'accordo concluso da Gramm, Haldenwang e Muench, si afferma: “Una considerazione troppo isolata dei propri compiti e delle proprie responsabilità può portare a un quadro frammentato e incompleto della situazione”. Pertanto, è “indispensabile” una cooperazione più forte tra le tre agenzie. Come nota “Der Spiegel”, dietro le formule di cortesia si nasconde un classico problema dei servizi segreti: le agenzie si concentrano rigidamente sulle proprie competenze e non comunicano tra loro le informazioni. Per esempio, il Mad è responsabile esclusivamente per i militari in servizio attivo, mentre i riservisti sono di competenza del BfV. Tuttavia, negli ultimi mesi, in Germania emergono con sempre maggiore frequenza i contatti nell'estrema destra tra militari e civili. In tale contesto, Gramm, Haldenwang e Muench hanno concordato di avvicinare Mad e BfV nella lotta alla destra radicale. In futuro, funzionari del controspionaggio militare dovrebbero prendere parte alle riunioni del Centro comune per la difesa dall'estremismo e dal terrorismo (Getz) e del Centro analisi internet (Kia) del Bka. Gli agenti del Mad dovrebbero partecipare anche agli incontri della Commissione per la sicurezza dello Stato dei Laender. (segue) (Geb)