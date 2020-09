Germania: più cooperazione fra intelligence militare e civile contro estrema destra nelle Forze armate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggiore collaborazione tra Mad, BfV e Bka non riguarderà esclusivamente gli alti dirigenti, ma tutti i funzionari. A tal fine, Gramm, Haldenwang e Muench hanno concordato di istituire un “jour fixe strategico e operativo a tutti i livelli” e un “trattamento congiunto dei casi” di estremismo di destra da parte di Mad e BfV. Inoltre, il personale delle due agenzie dovrebbe conoscersi meglio attraverso “l'osservazione reciproca”. Per una maggiore cooperazione con il servizio segreto civile, il Mad verrà dotato di una connessione veloce al Sistema informativo dell'intelligence (Nadis), mediante il quale l'apparato di sicurezza tedesco crea i fascicoli su soggetti e casi e scambia informazioni sui sospetti. Finora, il Mad può accedere ai dati del Nadis esclusivamente in modalità di lettura, non potendo pubblicarvi i risultati delle proprie indagini sugli estremisti di destra nella Bundewehr. Tale possibilità è impedita dalla legge sui servizi segreti attualmente in vigore in Germania. (Geb)