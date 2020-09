Italia-Albania: Franceschini incontra omologa albanese Margariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha tenuto oggi un incontro bilaterale con il ministro della Cultura albanese, Elva Margariti, presente in Italia per partecipare alla "Restoration Week 2020". Nel corso del cordiale colloquio - riferisce una nota del ministero - i due ministri hanno affrontato diversi argomenti per intensificare i già forti legami di cooperazione culturale tra i due Paesi. In particolare si è discusso della possibilità di rafforzare la collaborazione nel settore archeologico e nella formazione nelle discipline del restauro e della conservazione, anche alla luce della missione di gennaio 2020 dei caschi blu della cultura per una ricognizione dei danni subiti in Albania dal terremoto del 2019. (segue) (Com)