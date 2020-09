Italia-Albania: Franceschini incontra omologa albanese Margariti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra Margariti ha inoltre manifestato grande apprezzamento per le novità fiscali legate alla legge cinema 2016 e ha mostrato un forte interesse sulla misura dell’Art Bonus. Al termine del colloquio è stata affrontata anche la questione della lingua italiana in Albania e alla possibilità che si riesca a operare una più incisiva azione di promozione. I due ministri hanno condiviso sulla necessità di un più energico ruolo delle scuole italiane. Al termine dell’incontro, i ministri si sono salutati sottolineando l’opportunità di sottoscrivere gli argomenti declinati in un protocollo esecutivo di cooperazione. (Com)