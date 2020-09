Ue: Berlusconi, importante che ci sia piano condiviso da tutti i Paesi europei su Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dichiara di aver "partecipato al summit Ppe (Partito popolare europeo) con la presidente della Commissione Ue e gli altri leader. Il Recovery fund - continua l'ex premier su Instagram - è lo strumento per reagire alla crisi economica che si è riversata sull’Italia e sull’Europa e deve essere utilizzato nel modo più intelligente per rilanciare l’economia. Per questo è importante che ci sia un piano condiviso da tutti i Paesi europei". (Rin)