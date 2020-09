Per combattere l'estrema destra nelle Forze armate il Servizio di controspionaggio della Germania lavorerà con l'intelligence interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una più efficace azione di contrasto all'estrema destra nelle Forze armate della Germania (Bundeswehr), il Servizio di controspionaggio militare tedesco (Mad) collaborerà più strettamente con l'agenzia di intelligence interna, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), e con l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, ricordando che tra le competenze del Mad vi è l'attività di prevenzione e repressione di ogni forma di estremismo nella Bundeswehr. A seguito dei numerosi casi di sostenitori della destra radicale individuati nelle caserme della Germania, il ministero della Difesa tedesco mira a un'azione più aggressiva ed efficiente del controspionaggio militare contro gli estremisti neri in uniforme. potenziando la cooperazione del Mad con BfV e Bka. Ai vertici del dicastero è prevalsa, infatti, l'opinione che, “a causa del suo carattere militare”, il Mad abbia spesso agito “con cautela e troppo lentamente” contro gli estremisti di destra nella Bundeswehr. Con una “riforma ordinata dall'alto”, il 18 agosto scorso, è stato quindi concluso un “accordo riservato per migliorare la cooperazione” tra Mad, BfV e Bka dai direttori delle tre agenzie, rispettivamente Christoff Gramm, Thomas Haldenwang e Holger Muench.Nel documento, visionato da “Der Spiegel”, si ammette apertamente che la cooperazione tra Mad, BfV e Bka per identificare le reti di estremisti di destra all'interno della Bundeswehr è stata finora insufficiente. "In passato ci sono stati deficit nella trasmissione di informazioni tra il Mad e il BfV", si legge nell'intesa. Tra controspionaggio militare e intelligence civile è, dunque, necessaria “una collaborazione coordinata in maniera ottimale e più cooperativa”. Come nota “Der Spiegel”, negli ultimi mesi si sono verificati “enormi intoppi” nello scambio di informazioni tra Mad e BfV. Ad esempio, l'Ufficio per la protezione della Costituzione ha lamentato di essere venuto a conoscenza soltanto dalla stampa dell'operazione del Mad che ha condotto all'arresto di un sottufficiale del Comando truppe speciali dell'esercito (Ksk). Già noto al Mad come estremista di destra, il militare è stato catturato il 13 maggio scorso nella propria abitazione a Collm in Sassonia. Nel giardino è stato trovato un autentico arsenale. Oltre ad armi, munizioni e oggettistica nazionalsocialista, sono stati scoperti due chilogrammi di tetranitrato di pentaeritrite (Petn), utilizzato per realizzare bombe ed esplosivi plastici come il Semtex. Si tratta del medesimo materiale che risulta scomparso dai depositi del Ksk. Con base a Calw in Baden-Wuerttemberg, il reparto è noto per i diversi casi di estremismo di destra individuati nei ranghi. A luglio scorso, il Ksk è stato sottoposto dal ministero della Difesa a un radicale processo di riforma e ristrutturazione, che ha come obiettivo epurare la truppa dall'estrema destra. Se entro il termine del 31 ottobre prossimo la riforma non si sarà rivelata efficace, il Ksk potrebbe essere sciolto e riformato.In futuro, il Mad non dovrebbe più agire da solo. A tal riguardo, nel'accordo concluso da Gramm, Haldenwang e Muench, si afferma: “Una considerazione troppo isolata dei propri compiti e delle proprie responsabilità può portare a un quadro frammentato e incompleto della situazione”. Pertanto, è “indispensabile” una cooperazione più forte tra le tre agenzie. Come nota “Der Spiegel”, dietro le formule di cortesia si nasconde un classico problema dei servizi segreti: le agenzie si concentrano rigidamente sulle proprie competenze e non comunicano tra loro le informazioni. Per esempio, il Mad è responsabile esclusivamente per i militari in servizio attivo, mentre i riservisti sono di competenza del BfV. Tuttavia, negli ultimi mesi, in Germania emergono con sempre maggiore frequenza i contatti nell'estrema destra tra militari e civili. In tale contesto, Gramm, Haldenwang e Muench hanno concordato di avvicinare Mad e BfV nella lotta alla destra radicale. In futuro, funzionari del controspionaggio militare dovrebbero prendere parte alle riunioni del Centro comune per la difesa dall'estremismo e dal terrorismo (Getz) e del Centro analisi internet (Kia) del Bka. Gli agenti del Mad dovrebbero partecipare anche agli incontri della Commissione per la sicurezza dello Stato dei Laender.La maggiore collaborazione tra Mad, BfV e Bka non riguarderà esclusivamente gli alti dirigenti, ma tutti i funzionari. A tal fine, Gramm, Haldenwang e Muench hanno concordato di istituire un “jour fixe strategico e operativo a tutti i livelli” e un “trattamento congiunto dei casi” di estremismo di destra da parte di Mad e BfV. Inoltre, il personale delle due agenzie dovrebbe conoscersi meglio attraverso “l'osservazione reciproca”. Per una maggiore cooperazione con il servizio segreto civile, il Mad verrà dotato di una connessione veloce al Sistema informativo dell'intelligence (Nadis), mediante il quale l'apparato di sicurezza tedesco crea i fascicoli su soggetti e casi e scambia informazioni sui sospetti. Finora, il Mad può accedere ai dati del Nadis esclusivamente in modalità di lettura, non potendo pubblicarvi i risultati delle proprie indagini sugli estremisti di destra nella Bundewehr. Tale possibilità è impedita dalla legge sui servizi segreti attualmente in vigore in Germania. (Geb)