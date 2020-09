© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 24 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni IV, V e I. Odg: "Un segno fisico e una fucina di studio su Torino sociale".Ore 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Pari Opportunità e Conferenza Capigruppo. Odg: 1)Audizione della prof.ssa rachele raus ed illustrazione della deliberazione avente ad oggetto: " statuto della Citta' di Torino - adeguamento ad un linguaggio non discriminante dal punto di vista di genere; 2) Deliberazione di iniziativa consiliare statuto della Città di Torino - adeguamento ad un linguaggio non discriminante dal punto di vista di genere.REGIONEGiuntaore 9,30, Belveglio(At) Mollificio Astigiano il vicepresidente visita la Mostra dedicata a Adriano Olivettiore 11, Asti, Collegiata di San Secondo , il vicepresidente partecipa alle celebrazioni per la ricorrenza di San Matteoore 11.30 Torino, Mole Antonelliana via Montebello 20, il presidente partecipa alla conferenza stampa del Torino Film Festival.Consiglioore 11, Piazza San Carlo 161, il presidente del Consiglio regionale partecipa alla cerimonia commemorativa dei caduti torinesi che perirono durante gli scontri del settembre 1864. (Rpi)