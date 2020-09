Migranti: Orlando (Pd), non vogliamo soldi ma una gestione europea dei fenomeni migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Andrea Orlando, ospite ad "Otto e mezzo", su La7, ha osservato in merito alla questione dei migranti: "Abbiamo rotto il tabù per il quale non si poteva toccare il Trattato di Dublino. Ora si apre un percorso, prima in Parlamento, poi dentro il Consiglio europeo. E' un primo passo - ha continuato il deputato -, si riconosce che serve una solidarietà europea nel problema dell'immigrazione. Ma non basta, perché la solidarietà non può essere monetizzata: noi non vogliamo soldi, vogliamo una gestione europea dei fenomeni migratori". (Rin)