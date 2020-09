Ue: Orlando (Pd), discussione su Mes sembra discussione su bandierine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, "la discussione sul Meccanismo europeo di stabilità sembra una discussione sulle bandierine. Io credo - ha aggiunto il deputato ospite ad 'Otto e mezzo', su La7 - che il ministro Speranza debba dirci cosa non ha funzionato e la vera domanda è se vogliamo cambiare la sanità italiana oppure no. Io credo che sia già buona, ma ne va rafforzata la natura pubblica - ha concluso il parlamentare del Pd -, e l'Europa stanzia dei soldi per poterlo fare". (Rin)