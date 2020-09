Roma: Bugarini (Pd), su bonus affitti giunta Raggi ha clamorosamente fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul bonus affitti il sindaco Raggi ha fallito e l'ex direttrice del dipartimento Patrimonio e politiche abitative di Roma Valeria Minniti inchioda la giunta a gravi responsabilità. E' quanto afferma in una nota il consigliere del Pd capitolino Giulio Bugarini. "Sei mesi zero aiuti per l'affitto. Quasi 50.000 domande pervenute di cui esaminate solo 15.000 ovvero meno di un terzo. Solo 2500 famiglie hanno ricevuto il bonus affitto, altre 3000 sono congelate e il resto si è visto respingere la domanda. I fondi della regione circa 12 milioni non sono arrivati alle famiglie che ne avevano necessità - sostiene Bugarini. Questo è il risultato di un eccesso di burocrazia voluto dalla giunta Raggi e denunciato oggi anche dalla ex direttrice del dipartimento Patrimonio e politiche abitative Valeria Minniti. La direttrice accusa la giunta di aver paralizzato l'operatività del dipartimento di fronte all'ondata di richieste di contributo all'affitto per l'emergenza Coronavirus. Il gruppo del Pd più volte aveva chiesto di rafforzare il personale del dipartimento o di avvalersi di una società partecipata e di esercitare controlli a posteriori sulle domande presentate come previsto dalla delibera regionske. Così - continua l'esponente Pd - non è stato ed il risultato è che migliaia di famiglie romane, tra cui molte aventi diritto sono ancora in attesa di un aiuto. Le accuse della ex-direttrice Minniti inchiodano la giunta Raggi a gravi responsabilità. Laddove necessitava una urgente decisione politica si è preferito lasciare solo il dipartimento ad annaspare con pochissimi mezzi e persone ad affrontare una domanda montante di aiuti. Quanto denunciato oggi alla stampa dalla dottoressa Minniti, conferma tutti i nostri rilievi su scelte a dir poco inadeguate che hanno penalizzato la parte delle famiglie romane più colpite dal Coronavirus. Anche sui bonus per gli affitti la giunta Raggi ha clamorosamente fallito", conclude Bugarini. (Com)