Francia: coronavirus: ministro Salute Veran, situazione continua a peggiorare

- La situazione della crisi del coronavirus in Francia "continua globalmente a peggiorare". Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, presentando nuove restrizioni che interesseranno le grandi città, come Parigi. Il ministro ha spiegato che il tasso di incidenza, che la scorsa settimana era di 83 casi ogni 100mila abitanti, è ormai di 94,87 casi per 100mila abitanti. "E supereremo i 100 casi ogni 100mila abitanti nelle prossime ore o nei prossimi giorni", ha affermato Veran. Il fattore R, che indica il tasso di riproduzione del virus, è compreso tra 1,05 e 1,07. "Era molto più elevato in occasione della prima ondata", afferma Veran. Il tasso di positività, invece, è passato dal 5 per cento della scorsa settimana al 6,4 per cento. "Dobbiamo proteggere gli ospedali", ha poi affermato, ricordando che si trovano in una situazione "inquietante". (Frp)