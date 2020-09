Il presidente del Messico Lopez Obrador evoca Mussolini all’Onu: "Suo padre lo chiamò come il nostro eroe nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nome di Benito Mussolini è risuonato ieri notte al dibattito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, lo ha evocato all'inizio del suo intervento, ricordando che il socialista Alessandro Mussolini scelse per il figlio il nome di Benito, in omaggio a Benito Juarez, leader rivoluzionario e presidente del Messico nella seconda metà dell'800. Un padre della patria conosciuto come il "benemerito delle Americhe", ha ricordato Lopez Obrador, la cui fama "fu così importante che Benito Mussolini porta questo nome perché suo papà volle che si chiamasse come Benito Juarez". Lopez Obrador ricorda che Juarez, primo indigeno nella storia a divenire presidente in un Paese del continente americano, è stato protagonista della "riforma" che separò la chiesa dallo stato, "prima che in altri Paesi". (Nys)