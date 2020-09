Arabia Saudita, sottosegretario Al Zahid a Nova: "L'occupazione femminile è uno degli obiettivi di Vision 2030"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione femminile in Arabia Saudita "è uno degli obiettivi di Vision 2030". E' quanto ha spiegato ad "Agenzia Nova" il Sottosegretario per l'emancipazione femminile presso il Ministero delle Risorse Umane e dello Sviluppo Sociale di Riad, Hind Al Zahid. "Avere più donne in posizioni di leadership è uno di questi dal momento che la percentuale di donne in posizioni dirigenziali di alto e medio livello è attualmente del 25,9 per cento", ha detto Al Zahid. In un colloquio nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'ambasciata dell'Arabia Saudita a Roma, che in occasione della festa nazionale del Regno ha lanciato una pubblicazione speciale, il sottosegretario ha spiegato che l'occupazione femminile rappresenta una grande sfida. "Questo è ciò che ha spinto il ministero a mettere in atto diverse iniziative per portare questa percentuale al 30 per cento entro il 2030. Il programma di gender balance, la piattaforma nazionale per le donne leader 'Qiyadat.gov.sa', è infatti uno strumento digitale che permette al governo e al settore privato di raggiungere donne leader al fine di candidarle a ruoli di leadership. Abbiamo altresì avviato il Women Leaders Program in collaborazione con l'Insead business school, per formare e guidare 1.700 donne in tutto il Regno".Il governo saudita sta inoltre lavorando con l'autorità del mercato finanziario "per far entrare un maggior numero di donne nei board delle società quotate in borsa e almeno il 30 per cento di esse nei consigli di amministrazione". Prima della crisi del Covid-19 "l'empowerment delle donne nel mercato del lavoro saudita ha fatto grandi progressi negli ultimi due anni, dato che la partecipazione economica delle donne saudite è passata dal 17 per cento nel 2017 al 26 per cento entro la fine del 2019. Come paese ospitante del G20 nel 2020, l'Arabia Saudita ha un'ulteriore responsabilità e una grande opportunità di contribuire a questa attuale priorità, che richiede uno sforzo globale per ridurre l'impatto del Covid-19 sul nostro mercato del lavoro e la promozione e lo sviluppo di principi e standard internazionali concordati e accettati". Inoltre per il governo saudita "l'adozione della previdenza sociale è una priorità politica specifica per la nostra presidenza: in effetti, il nostro obiettivo è quello di riflettere i modelli di cambiamento del lavoro con lo scopo di assicurare il successo di un'adeguata previdenza sociale per tutti".La presenza delle donne saudite è evidente in particolare nell'ambito tecnologico. "Forse l'e-marketing, così come l'uso delle interfacce software, è uno dei settori più importanti per noi, grazie alla presenza delle donne nel campo della scienza dei dati, dell'analisi di business, dell'intelligenza artificiale, della robotica e dei forum. Il ministero delle Comunicazioni e dell'Information Technology del Regno - spiega il sottosegretario - è dotato di un dipartimento per l'empowerment delle donne nel campo delle comunicazioni e della tecnologia dell'informazione, in quanto opera attraverso iniziative e progetti in collaborazione con le principali aziende professionali per trasferire e sviluppare competenze ed esperienze, nonché creare iniziative per aumentare il contributo delle donne saudite nel campo delle comunicazioni e della tecnologia dell'informazione nel settore privato e non profit". (Res)