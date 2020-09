Venezuela: Guaidò, nessun legame con consorzio Caribbean Recovery Assets (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’accusa sarebbero state pagate tangenti per 750 mia dollari al consorzio Caribbean Recovery Assets, con sede nell’isola Barbados nel tentativo di “rubare” oltre un miliardo di dollari di attivi del Venezuela per metterli a servizio di quello che ha definito un “gruppo di criminali”. In un comunicato la squadra di governo di Guaidò dichiara di non avere alcuna relazione contrattuale con il consorzio Caribbean Recovery Assets e che questa impresa non rappresenta in alcun modo l’autoproclamato governo ad interim di Guaidò. Nel comunicato si legge inoltre che i legali di Caribbean Recovery Assets, Jorge Reyes e Pedro Antar, avrebbero inchieste aperte a loro carico negli Stati Uniti e in Ecuador. La squadra di Guaidò si riserva dunque il diritto di portare avanti azioni legali contro la società, che si sarebbe presentata ai diplomatici a Washington in rappresentanza del governo ad interim. "Il governo incaricato è il principale interessato a dimostrare la trasparenza delle sue azioni", si legge ne comunicato diffuso dal centro di comunicazione nazionale.(Vec)