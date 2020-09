Italia-Albania: ambasciatrice Bitri Lani, sostegno su adesione Ue costante nonostante cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Albania celebrano il decimo anniversario della firma del documento sul partenariato strategico, uno "strumento che approfondisce" i rapporti bilaterali. Lo ha detto l'ambasciatrice albanese in Italia, Anila Bitri Lani, nel suo intervento al webinar "Unione Europea: Roma-Tirana, partenariato strategico per l'adesione". All'epoca della firma del documento sul partenariato strategico tra Italia e Albania, ha osservato l'ambasciatrice, "il mio paese era in una situazione molto differente" da quella odierna come del resto anche il mondo in questi dieci anni è cambiato tanto. La velocità dei cambiamenti, come emerso anche negli ultimi mesi caratterizzati dalla pandemia, non ha fatto mutare tuttavia il "sostegno incondizionato e convinto" da parte dell'Italia verso l'Albania nel suo percorso verso l'adesione all'Ue. "Siamo giunti ad un punto in cui tutti ci devono prendere sul serio grazie al lavoro svolto, pur consapevoli del tanto lavoro ancora da fare insieme", ha affermato Bitri Lani. "Una fratellanza in quest'ultimo anno ancora più vissuta", ha evidenziato la diplomatica ricordando la condivisione delle esperienze tra Italia e Albania nella crisi del Covid-19 e nel terremoto che a novembre del 2019 ha colpito il paese balcanico. (Pav)