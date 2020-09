Iraq: Salih all’Onu, iracheni vogliono inaugurare nuova era politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo dell’Iraq “vuole inaugurare una nuova era politica”, per affrontare gli “squilibri strutturali esistenti” nel paese dal 2003. Lo ha dichiarato il presidente dell’Iraq, Barham Salih, in un videomessaggio trasmesso oggi in occasione del dibattito generale all’Assemblea generale dell’Onu. “Un anno fa”, ha detto Salih, l’Iraq “ha visto un movimento popolare nato dal desiderio di un cambiamento nel paese”, che comprendeva una “dialogo vivo" sui fondamenti dello Stato, la modalità di gestione degli affari e i diritti del popolo. Dopo le proteste sono state adottate riforme, ha aggiunto il presidente, “ma serve ancora tempo per ottenere i risultati desiderati”. Le misure in corso, ha detto Salih, dimostrano che “un cambiamento pacifico è possibile”, in un quadro costituzionale. Fra i compiti del nuovo governo di Mustafa Al Kadhimi, nato in risposta alle proteste, c’è “lavorare per avviare l’anno prossimo elezioni anticipate”, che dovranno essere “libere e trasparenti” nel quadro di “una nuova legge (elettorale), con una rappresentanza più giusta e comprensiva”. Salih ha inoltre ricordato che il governo iracheno deve avere il monopolio sulle armi e “impedire l’uso delle armi in qualsiasi contesto illegale”, così come le armi devono restare “nelle mani delle istituzioni”. Il presidente ha anche richiamato il comunicato rilasciato dall’ayatollah sciita Ali al Sistani, dopo il suo recente incontro con la rappresentante speciale del Segretario generale dell’Onu in Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, in cui l’autorità religiosa ha sottolineato “con chiarezza” i compiti da svolgere per riformare il paese. (Res)