Russia: ministero Esteri, né Unione Sovietica né Russia hanno sviluppato il Novichok

- Né l'Unione Sovietica né la Russia hanno mai sviluppato un agente chimico chiamato Novichok. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Abbiamo ripetutamente affermato: né in Unione Sovietica, né in Russia, a differenza dei paesi occidentali, sono mai stati realizzati progetti di ricerca e sviluppo sotto il nome in codice Novichok", ha dichiarato Zakharova. La portavoce del dicastero ha aggiunto che questa è la posizione ufficiale di Mosca, e tutte le altre informazioni si riferiscono a "speculazioni di individui e media". (Rum)