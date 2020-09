Roma: Coia (M5s), racket bancarelle emerso anche grazie a lavoro amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il racket delle bancarelle di Roma andava avanti almeno dal 2006" ed è emerso anche grazie al lavoro di questa amministrazione. Lo scrive su Facebook il presidente M5s della commissione Commercio Andrea Coia. "Tra gli arrestati anche due ex funzionari del comune che avrebbero ricevuto soldi e regali per assegnare a loro discrezione i posteggi delle bancarelle. Ringrazio - continua Coia - la Procura di Roma, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale per questa indagine che ha portato a 18 arresti. Un’associazione a delinquere in cui sarebbero coinvolti ambulanti e alcuni esponenti di un sindacato della categoria. Grazie anche al lavoro di questa amministrazione - sottolinea il presidente della commissione commercio - che ha approvato una normativa che ha reso evidente un fenomeno di illegalità di cui avevamo più volte discusso e riferito, la giustizia interviene su due filoni di indagine che riguardano illeciti nelle autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico. Già con l'approvazione della mia proposta di Regolamento, la Delibera 30 del 2017, si pongono in essere controlli sui cambi turno e limiti al numero delle licenze che evidentemente avrebbero contribuito a stringere il cerchio attorno a chi lucrava sulla cosa pubblica". (segue) (Rer)