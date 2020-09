Roma: Coia (M5s), racket bancarelle emerso anche grazie a lavoro amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la commissione Commercio abbiamo fatto diversi e ripetuti sopralluoghi che hanno rilevato il fenomeno illecito dei mancati cambi turno ed altre anomalie segnalate alla Polizia Locale presente ai sopralluoghi come quello in via Cola di Rienzo - continua il presidente della commissione Andrea Coia -. Secondo quanto ricostruito ci troveremo davanti a un sistema di corruzione gravissimo che prevedeva una sorta di 'graduatoria' per l'assegnazione delle aree con un prezzario che variava a seconda della loro posizione e che poteva arrivare fino a 700 euro al giorno. Il regolamento del commercio su area pubblica che abbiamo approvato in Assemblea capitolina nel 2017 e poi migliorato nel 2018 è nato non solo per rimettere ordine nel settore ma anche per prevenire fenomeni corruttivi di questo tipo che con la nostra amministrazione non sono più assolutamente tollerati. Le minacce - anche di morte - che ho ricevuto in questi anni non sono un segreto. Sono stato aggredito fisicamente e verbalmente più volte. Non mi sono mai fermato. Ho sempre denunciato quanto accaduto e sono andato avanti nel mio lavoro perché credo fortemente in quello che faccio. Credo nella legalità, credo che anche un sistema corrotto da oltre 15 anni possa essere smantellato", conclude Coia. (Rer)