Libano: Di Maio, urgente la formazione di un nuovo governo per rilancio paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' urgente in Libano la formazione di un nuovo governo capace di adottare le riforme strutturali necessarie al rilancio del Paese. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, partecipando oggi in videoconferenza a una riunione dell'International Support Group (Isg) per il Libano organizzata a margine dell'Assemblea generale dell’Onu (Unga). Lo riferisce una nota della Farnesina. La riunione è stata co-presieduta dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. La discussione tra ministri, cui ha partecipato anche il premier dimissionario libanese Hassan Diab, si è focalizzata sulla situazione politica, economica e umanitaria del Libano all'indomani dell'esplosione del porto di Beirut del 4 agosto e si è conclusa con l'adozione di una dichiarazione congiunta. Da parte sua, il ministro Di Maio ha ribadito il tradizionale sostegno alle istituzioni e al popolo libanese e ha inoltre confermato che l'Italia continuerà a fornire tutta l'assistenza necessaria al popolo libanese per rispondere ai bisogni umanitari delle persone più vulnerabili nella fase emergenziale e post-emergenziale.(Res)