Grecia: coronavirus, sotto pressione le terapie intensive nella regione dell’Attica

- Le terapie intensive della regione greca dell'Attica sono sotto pressione a causa dei ricoveri da Covid-19. Lo ha detto oggi la presidente dell’associazione dei dottori di Atene e del Pireo, Matina Pagoni, nel corso di un’intervista televisiva all'emittente "Skai". “Al momento l’ospedale Evangelismos di Atene è al completo. Non può prendere in carico altri pazienti, è pieno di casi di Covid-19”, ha detto Pagoni, aggiungendo che altri due ospedali della capitale hanno dovuto dedicare più spazio nelle terapie intensive ai malati di Covid-19. Al momento in tutto il paese si trovano ricoverate a causa del coronavirus 580 persone. Nella giornata di ieri si sono registrati 346 nuovi casi e 8 morti, per un totale di 15.928 infezioni e 352 decessi dall’inizio della pandemia. (Gra)