Migranti: Ferrara (M5s), Ue non sia ostaggio e non favorisca sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo del Movimento cinque stelle nella commissione Esteri di palazzo Madama, sottolinea che "la montagna europea ha partorito un topolino. La proposta della Commissione Ue per un nuovo patto sull'immigrazione è un primo passo troppo timido - continua il parlamentare in una nota -, frutto delle pressioni dei governi del cosiddetto blocco di Visegrad tanto cari ai sovranisti di casa nostra, Salvini e Meloni. Così com'è pensata la proposta, tutta la responsabilità della prima accoglienza rimane sulle spalle dei Paesi di prima accoglienza, mentre questo deve cambiare perché chi sbarca in Italia o in Grecia sbarca in Europa". L'esponente pentastellato prosegue: "E non è solo un fatto di soldi, di solidarietà finanziaria: il problema è organizzativo, logistico, sociale e di ordine pubblico. Se le cose non cambiano, razzismo e sovranismo avanzeranno ovunque: l'Europa non può più fare finta di niente: cedere alle pressioni dei sovranisti est-europei", conclude Ferrara, "fa il gioco dei sovranisti nazionalisti di tutta Europa". (Com)