Centrodestra: Craxi (FI), lasciamo Tafazzi alla sinistra

- La sentatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, ammonisce: "Se qualcuno dentro Forza Italia e nel centrodestra intende avventurarsi nella ricerca ad ogni costo di un capro espiatorio e negli attacchi agli alleati, e specificatamente a Salvini, sappia che il risultato sarà assai diverso da quello sperato. Non rafforzeremo così - spiega in una nota - né l’identità e il ruolo indispensabile che per storia e valori Forza Italia riveste nella coalizione, né tantomeno su questa strada o su quella dei distinguo ad ogni costo, riusciremo a ri-bilanciare, eventualmente, il profilo del centrodestra di oggi e di domani che, piuttosto, va rivisto nel suo insieme con logiche assai differenti da quelle attuali". (segue) (Com)