Centrodestra: Craxi (FI), lasciamo Tafazzi alla sinistra (2)

- "Piuttosto - osserva ancora Craxi - il risultato sarà una balcanizzazione dello schieramento, un tutti contro tutti che disorienta militanti ed elettori, un pot-pourri tra incompatibili (vedi l'unione prodiana) che aiuta gli avversari e sostiene la loro logica di delegittimazione e di demonizzazione, personale e collettiva. Lasciamo Tafazzi alla sinistra - esorta Craxi -. Per un centrodestra di governo, credibile e coeso, aperto e inclusivo, in grado di affrontare le tante sfide nazionali e internazionali che si stagliano all’orizzonte, serve piuttosto un processo hegeliano: tesi, antitesi e sintesi, dove quest’ultima comprende e supera le altre. In primis, questo sforzo comune, va fatto sui temi comunitari". (Com)