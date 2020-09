Ue: Bernini (FI), pronti a votare Mes senza se e senza ma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, rileva che "il Covid per ora è sotto controllo, ma il viceministro Sileri ha appena detto che presto l’Italia arriverà a numeri simili a quelli dei Paesi europei che hanno dovuto di nuovo ricorrere ai lockdown. Se questa è la situazione - continua la parlamentare in una nota -, il governo ha il dovere di attivare subito i fondi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) per potenziare il sistema sanitario nazionale e dare garanzie di sicurezza anche al sistema scolastico. Non farlo sarebbe irresponsabile, e il Parlamento ha il diritto di esprimersi senza ulteriori rinvii. Forza Italia non pone alcuna condizionalità: siamo pronti a votare il sì al Mes senza se e senza ma - conclude l'esponente di FI -, nell’interesse del Paese". (Com)